Inter-Juventus | l’AIA e Bastoni condannano il Derby d’Italia

L’arbitro Bastoni e l’AIA criticano duramente il risultato di Inter-Juventus, una partita che ha perso il suo significato sportivo a causa di comportamenti scorretti. La tensione tra le due squadre si è manifestata durante il match, con episodi che hanno attirato l’attenzione anche dei tifosi e degli addetti ai lavori. La brutalità in campo e le decisioni discutibili hanno fatto salire l’indignazione tra gli spettatori, cancellando l’appeal tradizionale di questa sfida.

Quella che da sempre è considerata, sia a livello di spettacolo calcistico, che di visibilità in termini televisivi a livello mondiale, la partita più importante dell’intera Serie A, è stata ieri privata di qualsiasi valore assimilabile al calcio. L’incredibile svista dell’arbitro La Penna sul doppio giallo a Pierre Kalulu, e la conseguente esultanza a pieni polmoni di Alessandro Bastoni, hanno reso San Siro teatro della più squallida delle commedie all’italiana. La Penna protagonista dell’ennesimo pastrocchio dell’AIA. Uno dei due protagonisti della partita tra Inter e Juventus è sicuramente stato l’arbitro Federico La Penna. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Bastoni simula, la Juventus urla: all’Inter il Derby d’Italia della vergogna

Bastoni ha simulato un fallo, e la Juventus ha protestato forte contro l’arbitro La Penna, che ha invece espulso ingiustamente Kalulu.

Inter-Juventus, Rocchi (Aia): “Kalulu-Bastoni? Chiaro errore di La Penna, ma c’è chi vuole fregarci”

Gianluca Rocchi, responsabile dell’Aia, ha detto che l’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente nel caso di Kalulu e Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato qualcuno di voler mettere in cattiva luce gli arbitri.

Juventus vs Inter L'importanza del Derby d'Italia!

Video Juventus vs Inter L'importanza del Derby d'Italia!
