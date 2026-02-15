L’arbitro Bastoni e l’AIA criticano duramente il risultato di Inter-Juventus, una partita che ha perso il suo significato sportivo a causa di comportamenti scorretti. La tensione tra le due squadre si è manifestata durante il match, con episodi che hanno attirato l’attenzione anche dei tifosi e degli addetti ai lavori. La brutalità in campo e le decisioni discutibili hanno fatto salire l’indignazione tra gli spettatori, cancellando l’appeal tradizionale di questa sfida.

Quella che da sempre è considerata, sia a livello di spettacolo calcistico, che di visibilità in termini televisivi a livello mondiale, la partita più importante dell'intera Serie A, è stata ieri privata di qualsiasi valore assimilabile al calcio. L'incredibile svista dell'arbitro La Penna sul doppio giallo a Pierre Kalulu, e la conseguente esultanza a pieni polmoni di Alessandro Bastoni, hanno reso San Siro teatro della più squallida delle commedie all'italiana. La Penna protagonista dell'ennesimo pastrocchio dell'AIA. Uno dei due protagonisti della partita tra Inter e Juventus è sicuramente stato l'arbitro Federico La Penna.

© Stilejuventus.com - Inter-Juventus: l’AIA e Bastoni condannano il Derby d’Italia

Bastoni ha simulato un fallo, e la Juventus ha protestato forte contro l’arbitro La Penna, che ha invece espulso ingiustamente Kalulu.

Gianluca Rocchi, responsabile dell’Aia, ha detto che l’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente nel caso di Kalulu e Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato qualcuno di voler mettere in cattiva luce gli arbitri.

Juventus vs Inter L'importanza del Derby d'Italia!

