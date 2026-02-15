Giorgio Chiellini ha accusato duramente la gestione del finale del derby d’Italia tra Inter e Juventus, sostenendo che l’arbitraggio ha travisato il calcio. La contestazione è scoppiata dopo che i bianconeri hanno protestato per l’espulsione di Kalulu, che secondo loro non meritava il doppio giallo. La decisione ha lasciato la Juventus in dieci uomini e ha cambiato le sorti della partita, creando tensione tra le due squadre.

Nel finale furente del derby d'Italia Inter-Juventus, i bianocneri hanno protestato veementemente per l'espulsione di Kalulu nel primo tempo: un fallo ritenuto inesistente su Bastoni, con doppio giallo che ha lasciato i bianconeri in dieci uomini e condizionato pesantemente il match.La dirigenza juventina, con Giorgio Chiellini e Damien Comolli in prima linea, ha espresso totale disappunto verso arbitraggio e VAR, giudicati insufficienti e deleteri. Il club ha definito l'accaduto "uno spettacolo inaccettabile, non si può parlare di calcio".Chiellini è stato durissimo in TV su Sky, interrompendo le analisi calcistiche: "No, non si può parlare di calcio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Juventus, la clamorosa accusa di Chiellini: "Scusate ma qui non si può parlare di calcio"

