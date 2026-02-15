Inter-Juventus Chivu sull’espulsione di Kalulu | Il tocco c’è in certe situazioni le mani vanno tenute a casa

Cristian Chivu ha commentato l’espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus, spiegando che il tocco c’era e che in alcune situazioni è meglio tenere le mani ferme. La sua opinione si aggiunge al dibattito acceso sull’episodio, che ha diviso tifosi e addetti ai lavori. Nel dettaglio, il commentatore ha osservato che, in certe circostanze, è meglio evitare di muovere le mani in area di rigore.

Nel dopo partita di Inter-Juventus arriva anche il punto di vista nerazzurro sull’episodio che ha acceso la polemica. L’espulsione di Kalulu, costata alla Juventus il secondo cartellino giallo, è stata commentata da Cristian Chivu, che ha difeso la scelta arbitrale pur riconoscendo la leggerezza del contatto. Chivu: “Il tocco è leggero, ma c’è” Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell’Inter è stato chiaro: “Il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché l’ha anticipato. È la decisione dell’arbitro. Un giocatore d’esperienza come lui in alcune circostanze le mani bisogna tenerle a casa”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

