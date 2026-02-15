Inter Juve Zielinski il migliore dei nerazzurri Seguono Diomarco e Pio

Durante la sfida tra Inter e Juventus, Zielinski si è distinto come il giocatore più efficace dell’Inter, riuscendo a creare molte occasioni per la squadra. La sua prestazione ha fatto notare la sua rapidità e precisione nel passaggio, portando il centrocampo nerazzurro a controllare meglio il ritmo del gioco. Accanto a lui, Diomarco e Pio hanno mostrato una buona presenza in campo, contribuendo a mantenere alta la pressione sugli avversari. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il comando.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il Derby d’Italia si colora di nerazzurro al termine di una sfida intensa, vibrante e, come spesso accade, accompagnata da una scia di polemiche arbitrali. La Beneamata riesce a superare la Juventus, portando a casa tre punti d’oro che pesano come macigni sulla corsa scudetto. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Piotr Zielinski, il centrocampista polacco dai piedi vellutati, autore della rete che ha deciso le sorti del match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juve, Zielinski il migliore dei nerazzurri. Seguono Diomarco e Pio Inter Lecce, le pagelle del CorSport: quattro nerazzurri bocciati dal quotidiano, Pio il migliore Le pagelle del Corriere dello Sport analizzano la recente sfida tra Inter e Lecce, evidenziando una vittoria di misura dei nerazzurri basata su una difesa compatta. Inter Juve, tante polemiche ma non solo: Esposito e Zielinski decisivi per i nerazzurri L'incontro tra Inter e Juventus ha attirato molte polemiche, ma anche protagonisti come Esposito e Zielinski hanno fatto la differenza sul campo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve, Zielinski: Vittoria meritata ma dovevamo gestirla meglio. VIDEO; Inter-Juve si gioca in mezzo al campo: Zielinski ha scalato le gerarchie, McKennie il jolly; Inter-Juventus 3-2: Zielinski al 90', i bianconeri in 10 si arrendono solo nel finale. Polemiche per il rosso a Kalulu; Serie A, Inter-Juventus 3-2: Zielinski riporta i nerazzurri a +8 sul Milan. VIDEO - Animi infuocati in primo anello rosso dopo il gol di Zielinski: dirigenti Juventus insultati dai tifosiAltissima tensione in primo anello rosso dopo il gol di Piotr Zielinski che ha deciso Inter-Juventus. I tifosi interisti presenti hanno infatti cominciato a bersagliare i dirigenti della Juventus Gior ... msn.com Inter-Juventus 3-2: gol e highlights. Decide la rete di Zielinski al 90'Il derby d'Italia lo vince la squadra di Chivu che batte la Juventus e sale a +8 sul Milan. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henriq ... sport.sky.it "Una sconfitta per il regolamento", "Ha fatto la furbata": Inter-Juve vista da Dazn facebook Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi» x.com