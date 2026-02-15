Inter Juve veleni a San Siro | i nerazzurri scappano verso lo scudetto ma i bianconeri gridano allo scandalo per l’abbaglio di La Penna su Bastoni

L’arbitro La Penna ha assegnato un rigore contro la Juventus, scatenando le proteste dei bianconeri durante il big match di San Siro tra Inter e Juventus. La decisione ha fatto infuriare gli uomini di Allegri, che ritengono di essere stati penalizzati ingiustamente e hanno accusato l’arbitro di aver rovinato la partita. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire fin dai primi minuti, con le accuse che sono continuate anche dopo il fischio finale.

Inter News 24 Inter Juve, il big match di San Siro si porta dietro strascichi e numerosi veleni: tre punti d'oro per Chivu ma Spalletti recrimina. Il risveglio dopo il Derby d'Italia è tra i più amari degli ultimi anni. La vittoria dell'Inter di Cristian Chivu, che pure blinda il primato portando i nerazzurri a 61 punti (+8 sul Milan), viene oscurata da una tempesta di polemiche che Tuttosport definisce come il lato più buio del nostro movimento. A pochi giorni dalle celebrazioni olimpiche, San Siro si è trasformato in un'arena di simulazioni e tensioni, tradendo quei valori di sportività che dovrebbero contraddistinguere il calcio italiano.