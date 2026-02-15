Tuttosport critica duramente l’Inter e la Juventus dopo il derby, accusando le due squadre di aver offerto il peggior calcio italiano. La sua analisi si concentra sulle scelte tattiche e sugli errori evidenti durante la partita, che hanno portato a un match poco spettacolare e molto discutibile. Un esempio concreto è il goal annullato all’Inter per posizione di fuorigioco, che ha alimentato le polemiche tra i tifosi.

Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Spalletti non ci sta! L’accusa a La Penna: «Hai falsato la partita». La Juventus ora chiede spiegazioni Inter Juve, furia bianconera nel tunnel: rissa sfiorata tra dirigenti. Ce n’è anche per Marotta! Cos’è successo Simulazione Bastoni, il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischia Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Juve, Tuttosport all’attacco: «Offerto il peggio del repertorio del calcio italiano!». Il commento del quotidiano

La Lega Serie A ha mostrato poca attenzione agli interessi del calcio italiano, come si vede dal mercato invernale del Napoli, che si è limitato a scambi di giocatori senza investimenti.

Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526.

JUVENTUS-INTER 4-3: I GIOVANI DI TUDOR DECIDONO IL DERBY D’ITALIA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.