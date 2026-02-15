Inter Juve Tuttosport all’attacco | Offerto il peggio del repertorio del calcio italiano! Il commento del quotidiano
Tuttosport critica duramente l’Inter e la Juventus dopo il derby, accusando le due squadre di aver offerto il peggior calcio italiano. La sua analisi si concentra sulle scelte tattiche e sugli errori evidenti durante la partita, che hanno portato a un match poco spettacolare e molto discutibile. Un esempio concreto è il goal annullato all’Inter per posizione di fuorigioco, che ha alimentato le polemiche tra i tifosi.
La Lega Serie A non agisce nell’interesse del calcio italiano, il mercato a saldo zero del Napoli lo dimostra (Calcio e Finanza)
La Lega Serie A ha mostrato poca attenzione agli interessi del calcio italiano, come si vede dal mercato invernale del Napoli, che si è limitato a scambi di giocatori senza investimenti.
Conferenza stampa Chiellini post Inter Juve: «Quanto successo stasera è inaccettabile. Manifesto del calcio italiano rovinato da un protocollo che va cambiato!»
Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526.
JUVENTUS-INTER 4-3: I GIOVANI DI TUDOR DECIDONO IL DERBY D’ITALIA
Argomenti discussi: Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; La tripletta all'Inter non me la scordo. Juve, sarà dura: mancano pezzi. Fate lavorare Chiellini; Inter-Juve, la farsa del VIDEOCALCIO in mondovisione: fatela finita, la regola VAR va cambiata ora!; Alla Juve lo annullano, a Inter e Milan no: due pesi e due misure. Esplode la rabbia dei tifosi.
All'Inter il derby d'Italia ma polemiche per il rosso a Kalulu, Tuttosport: Facile, cosìFacile, così!. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport sul derby d'Italia. L'Inter si aggiudica. tuttomercatoweb.com
Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraDopo la vittoria contro l'Inter e l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, la Juve Primavera è impegnata in campionato contro il Monza. Padoin sottolinea così l'importanza della gara: Dobbiamo torn ... tuttosport.com
Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Inter Juve. #InterJuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 facebook
Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com