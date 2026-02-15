Durante l’intervallo del big match tra Inter e Juventus, la tensione negli spogliatoi sale alle stelle, dopo che sono circolati video di un acceso confronto tra i giocatori. In particolare, Ferri si scaglia contro l’intera squadra avversaria, protestando vigorosamente contro le decisioni del direttore di gara dopo il cartellino rosso a Kalulu. Il clima diventa ancora più acceso quando alcuni testimoni riferiscono di urla e scontri verbali tra i calciatori, mentre lo staff cerca di calmare gli animi.

Inter News 24 Inter Juve, tensione altissima negli spogliatoio all’intervallo. Dopo il rosso a Kalulu, Ferri contro tutti durante le proteste. Il Derby d’Italia non si è acceso soltanto in campo. Al termine del primo tempo di Inter-Juventus, la tensione è esplosa anche nel tunnel che porta agli spogliatoi, con l’episodio dell’ espulsione di Pierre Kalulu al centro delle discussioni. Il doppio giallo al difensore bianconero, che ha lasciato la Juve in inferiorità numerica, ha scatenato proteste vibranti da parte del club torinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo a confrontarsi con il direttore di gara La Penna sarebbe stato il capitano Manuel Locatelli, visibilmente contrariato per la decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Juve, tensione altissima negli spogliatoio: non solo i video dell'intervallo. Ferri contro tutti durante le proteste

Durante l’intervallo di Inter-Juve, il clima si è surriscaldato.

