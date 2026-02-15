Inter Juve tensione altissima negli spogliatoio | non solo i video dell’intervallo Ferri contro tutti durante le proteste
Durante l’intervallo del big match tra Inter e Juventus, la tensione negli spogliatoi sale alle stelle, dopo che sono circolati video di un acceso confronto tra i giocatori. In particolare, Ferri si scaglia contro l’intera squadra avversaria, protestando vigorosamente contro le decisioni del direttore di gara dopo il cartellino rosso a Kalulu. Il clima diventa ancora più acceso quando alcuni testimoni riferiscono di urla e scontri verbali tra i calciatori, mentre lo staff cerca di calmare gli animi.
Inter News 24 Inter Juve, tensione altissima negli spogliatoio all’intervallo. Dopo il rosso a Kalulu, Ferri contro tutti durante le proteste. Il Derby d’Italia non si è acceso soltanto in campo. Al termine del primo tempo di Inter-Juventus, la tensione è esplosa anche nel tunnel che porta agli spogliatoi, con l’episodio dell’ espulsione di Pierre Kalulu al centro delle discussioni. Il doppio giallo al difensore bianconero, che ha lasciato la Juve in inferiorità numerica, ha scatenato proteste vibranti da parte del club torinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo a confrontarsi con il direttore di gara La Penna sarebbe stato il capitano Manuel Locatelli, visibilmente contrariato per la decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Juve, caos all’intervallo. Gazzetta: parole grosse di Spalletti verso Marotta. Scontro sfiorato tra Modesto e Ferri
Durante l’intervallo di Inter-Juve, il clima si è surriscaldato.
Argomenti discussi: Spalletti e Comolli furiosi, durissimo faccia a faccia con La Penna: cosa è successo in Inter-Juve; Amore o pallone? Vincerà San Siro o San Valentino? Inter-Juve mette alla prova le coppie: impazzano i meme virali; Elkann irrompe alla Continassa prima del derby: la Juve si gioca tutto contro l'Inter, Thuram a rischio; Alta tensione tra arbitri e allenatori: rimandato ancora il confronto ma si vuole cambiare il Var.
Johnson Righeira si scaglia contro Bastoni dopo Inter-Juve: «Sei un pezzo di…» e scoppia la bufera socialSocial incendiati e polemiche per l’espulsione del difensore juventino. Jhason Righeira attacca Bastoni su Instagram. La società sceglie la linea del silenzio ... giornalelavoce.it
Caos a San siro, duro attacco JuveCaos a San Siro: Comolli e Chiellini attaccano l’arbitro dopo l’espulsione di Kalulu Tensione altissima a San Siro durante Inter-Juventus. L’espulsione ... tuttojuve.com
Mentre impazza la polemica per l’arbitraggio di Inter-Juve, dal Ticino ecco la sorpresa per @yannsommer Il portierone svizzero dell’Inter ha ricevuto in omaggio da @leo_nonmollaremai un quadro commissionato al «pittore dell’Inter» Giorgio Casanova. Un ve facebook
Inter-Juve, Elkann chiama Gravina: “Forte disappunto, bisogna ridare credibilità al calcio italiano” x.com