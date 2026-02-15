Inter Juve tante polemiche ma non solo | Esposito e Zielinski decisivi per i nerazzurri
L'incontro tra Inter e Juventus ha attirato molte polemiche, ma anche protagonisti come Esposito e Zielinski hanno fatto la differenza sul campo. Esposito ha segnato un gol importante, mentre Zielinski ha fornito assist decisivi, contribuendo alla vittoria dei nerazzurri. La partita si è giocata sotto gli occhi di migliaia di tifosi, tra accuse di arbitraggi controversi e momenti di grande intensità.
Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il Derby d’Italia non finisce mai al triplice fischio. La vittoria della Beneamata per 3-2 contro la Juventus ha lasciato in dote tre punti pesanti per la classifica, ma anche un lunghissimo strascico di polemiche per la direzione di gara di La Penna. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, l’episodio che ha cambiato il volto del match è l’espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese ex Milan noto per la sua pulizia negli interventi, allontanato per un secondo giallo apparso ai più inesistente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Palestra Inter, Romano svela: «Già fatte delle chiamate, è nella lista dei nerazzurri e non solo! Si fanno tante cifre, ma l’Atalanta…»
Romano conferma l'interesse dell’Inter per un esterno dell’Atalanta, rivelando che sono già state fatte delle chiamate e che il giocatore è nella lista dei nerazzurri.
Atletico Madrid-Inter 2-1, le pagelle: Gimenez (7) gela i nerazzurri, Zielinski (7) accende i nerazzurri. Calhanoglu e Lautaro (5)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu espulso in Inter-Juventus, proteste bianconere: cosa è successo; Serie A, Inter-Juventus 3-2. Polemiche a San Siro. Gol e highlights; L'Inter batte la Juve 3-2: Zielinski decisivo al 90’; Inter-Juve, la farsa del VIDEOCALCIO in mondovisione: fatela finita, la regola VAR va cambiata ora!.
Calcio: Polemiche su Inter-Juve, bianconeri scatenati sui social. Rocchi: 'Errore chiaro ma tentano sempre di fregarci'Kalulu rilancia il post di un nerazzurro: 'No alle simulazioni'. Locatelli: 'Oggi più di ieri solo Juve'. Vlahovic: 'Orgoglioso di voi' (ANSA) ... ansa.it
Gol, emozioni e tante polemiche. 3-2 dell'Inter sulla Juve: a San Siro è successo di tuttoCinque gol, un cartellino rosso e tantissime polemiche che partiranno tra pochissimo. L'Inter ha battuto la Juventus a San Siro con l'autorete. tuttomercatoweb.com
CACCIATO VIA DOPO INTER-JUVE ULTIM'ORA PESANTISSIMA! facebook
Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi» x.com