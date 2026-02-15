Inter Juve tante polemiche ma non solo | Esposito e Zielinski decisivi per i nerazzurri

L'incontro tra Inter e Juventus ha attirato molte polemiche, ma anche protagonisti come Esposito e Zielinski hanno fatto la differenza sul campo. Esposito ha segnato un gol importante, mentre Zielinski ha fornito assist decisivi, contribuendo alla vittoria dei nerazzurri. La partita si è giocata sotto gli occhi di migliaia di tifosi, tra accuse di arbitraggi controversi e momenti di grande intensità.