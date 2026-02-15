Inter-Juve Saviano | Serie A falsata L’attacco contro Marotta

Roberto Saviano ha criticato duramente la partita tra Inter e Juventus, accusando la gara di essere stata influenzata da decisioni arbitrarie. La sua denuncia nasce dai dubbi sul fallo di Bastoni, che ha determinato il risultato finale e ha acceso nuove polemiche nel calcio italiano. Saviano ha scritto un post in cui mette in discussione la regolarità della partita e sostiene che la Serie A rischia di essere falsata da queste situazioni.