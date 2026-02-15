Inter Juve Sabatini netto | Un rosso che falsa un campionato…

Sabatini critica la decisione arbitrale durante l’ultimo big match tra Inter e Juventus, sostenendo che l’espulsione ha determinato l’esito della partita. La sua opinione si basa sulla convinzione che un cartellino rosso ingiusto abbia di fatto alterato il risultato e il corso del campionato. Questo episodio ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, che ormai discutono da giorni sulla regolarità delle decisioni arbitrali in questa stagione.

Inter News 24 Inter Juve, Sabatini netto: «Un rosso che falsa un campionato.». Il post-partita di Inter-Juventus continua a far discutere l'intero panorama calcistico nazionale, spostando l'attenzione dal campo alle piattaforme digitali. In questo clima di forte tensione, è intervenuto Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista sportivo, che attraverso il suo canale YouTube (fonte originale del commento) ha analizzato con durezza l'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese della Juventus arrivato dal Milan per dare solidità al reparto arretrato bianconero. Sabatini provoca: «Questo è il campionato, ma la sensazione è che l'Inter sia nettamente superiore» Sabatini lancia una provocazione parlando dell'Inter. Sabatini: «Comunque per il campionato non è finita. All'Inter è girata bene» Sabatini non si dà per vinto e assicura che il campionato non è ancora finito.