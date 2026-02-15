Roberto Saviano ha criticato duramente Giuseppe Marotta, accusandolo di falsare la Serie A e di compromettere la credibilità del calcio italiano. La sua polemica nasce dopo aver condiviso una foto del presidente dell’Inter, sottolineando che finché Marotta avrà un ruolo nel mondo del calcio, i campionati continueranno a sembrare truccati. Saviano ha aggiunto che questa situazione crea un senso di sfiducia tra i tifosi e gli appassionati.

"Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati ", ha spiegato Saviano, pubblicando una foto del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di uno che non abbia mai avuto a che fare con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato e pure se dovesse vincerlo l'Inter non avrebbe alcun valore ". " Non è un attacco ad atleti e tifosi - ha proseguito lo scrittore -, che sono le prime vittime di un sistema non del tutto trasparente. Finché certe dinamiche resteranno intoccabili i campionati non saranno mai davvero normali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Juve, Roberto Saviano picchia duro su Marotta: "Serie A falsata"

