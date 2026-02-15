Inter-Juve polemiche per il rosso a Kalulu Chiellini | Inaccettabile

Giorgio Chiellini critica il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante Inter-Juve, definendolo inaccettabile. La decisione dell’arbitro ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti, soprattutto perché ha influito sul risultato finale della partita. In particolare, alcuni osservatori sottolineano come l’intervento sul giocatore milanese sia sembrato troppo severo rispetto alla dinamica effettiva dell’azione.

Milano, 14 febbraio 2026 – Non c'è Inter-Juve che si rispetti senza grandi gol e senza polemiche arbitrali. Reti di pregevole fattura, da una parte e dall'altra, ma anche un episodio da moviola che non lascia spazio a dubbi sul secondo giallo, errato, che il direttore di gara La Penna ha estratto a Kalulu a fine primo tempo. Una Juve in dieci era riuscita comunque a recuperare il nuovo svantaggio, zuccata di Pio Esposito, con una ficcante conclusione di Locatelli, ma allo scadere ci ha pensato Zielinski a gelare i tifosi bianconeri e a far esultare quelli nerazzurri per il 3-2 finale. Nel post partita, ovviamente, il tema arbitrale è stato centrale nelle discussioni.