Inter-Juve l' urlo di Collovati gela lo studio | Si deve dimettere!

Fulvio Collovati è intervenuto furioso nella trasmissione "Il sabato al 90°" su Rai2, commentando l'episodio controverso di Inter-Juventus (3-2 per i nerazzurri il 14 febbraio 2026). L'ex difensore azzurro, campione del mondo 1982, ha accusato l'arbitro Federico La Penna di aver "falsato" il risultato con l'espulsione di Pierre Kalulu per doppio giallo: il francese, già ammonito, sfiora appena Bastoni in ripartenza, ma l'interista cade platealmente simulando il contatto, inducendo La Penna al secondo cartellino rosso.Collovati se l'è presa duramente con Alessandro Bastoni per la simulazione e soprattutto per l'esultanza dopo il rosso a Kalulu, giudicata antisportiva e inaccettabile per un giocatore della Nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Berlino ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, accusandola di aver diffuso dichiarazioni “biasimate e dannose” durante un intervento pubblico, portando la questione a un livello che ricorda le tensioni già vissute a Parigi.

