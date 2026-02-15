Inter-Juve colpo di scena il giorno dopo | lungo stop

Non accennano a placarsi le polemiche il giorno dopo Inter-Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore. L’ Inter supera la Juventus col punteggio di 3-2 nel big match della 25esima giornata di Serie A: decide un gran tiro da fuori area di Zielinski negli ultimi minuti. A tenere banco, però, è la direzione di gara dell’arbitro Federico La Penna, che condiziona la sfida con l’espulsione di Kaluku per doppia ammonizione: il replay evidenza la simulazione di Bastoni, che viene graziato. La Penna (Ansa) – Calciomercato.it L’arbitro romano veniva da alcune direzioni di gara davvero positive, ma gli errori di San Siro rischiano di costargli caro: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ e di ‘Repubblica’, La Penna rischierebbe seriamente un lungo stop. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ha fatto un blitz all’ultimo minuto per Sandro Tonali.

Dopo l’infortunio di Piotrowski durante la partita contro l’Inter, l’Udinese esprime preoccupazione per un possibile lungo stop.

Del Piero, la Juve in faccia alla tv: Kalulu non è fallo neanche su Barella. E ammutolisce ChivuLa leggenda bianconera: Yildiz lo voglio 15 anni alla Juventus. VAR assurdo, ecco qual è la colpa degli arbitri ... tuttosport.com

Il nostro commento alle pagelle di Inter Juve Proviamo a parlare di calcio... - VIDEO facebook

Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com