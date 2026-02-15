Inter-Juve caos e polemiche | il commento tira in ballo il Napoli dopo il rosso a Kalulu

L’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus ha scatenato molte polemiche e ha portato a tensioni tra le due squadre. La decisione dell’arbitro ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, che hanno criticato la scelta sui social con commenti duri e accuse di ingiustizia. In particolare, alcuni hanno ricordato episodi simili coinvolgendo il Napoli, coinvolto nella discussione per un altro fallo contestato in passato.

L'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus ha scatenato una serie infinita di polemiche. L'episodio ha provocato le proteste furiose della Juventus e, in generale, di tutti tifosi e appassionati sui social. Ha detto la sua anche il giornalista Enrico Varriale, il quale ha evidenziato come questo errore sia il secondo simile nel giro di pochi giorni dopo quello che aveva penalizzato il Napoli in Coppa Italia contro il Como. Inter-Juve, Varriale tira in ballo il Napoli: il confronto. In un post sul suo account X, Enrico Varriale sembra decisamente indignato dall'errore dell'arbitro La Penna: "L'espulsione letteralmente inventata di Kalulu fotografa la credibilità del calcio italiano.

Le recenti tensioni tra Juve e Napoli hanno riacceso le discussioni nel calcio italiano, con i tifosi e gli analisti che esprimono diverse opinioni.

Giorgio Chiellini critica il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante Inter-Juve, definendolo inaccettabile.

