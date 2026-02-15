Bastoni, difensore dell’Inter, e sua moglie hanno deciso di disattivare i commenti sui loro profili Instagram dopo le continue critiche ricevute in seguito alla partita contro la Juventus. La scelta arriva in un momento di forte tensione tra i tifosi, che si sono scagliati contro di loro sui social. Bastoni ha scritto recentemente un post dedicato alla sua famiglia, ma i messaggi di insulti hanno portato alla decisione di bloccare i commenti.

Inter News 24 Inter Juve, Bastoni e la moglie disattivano i commenti su Instagram. Il motivo. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il post-partita di Juventus-Inter continua a far discutere, ma questa volta il campo non c’entra. Quella che doveva essere una celebrazione sportiva per la Beneamata si è trasformata in un caso di cyberbullismo preoccupante. Al centro del mirino è finito Alessandro Bastoni, il difensore centrale mancino dei nerazzurri celebre per la sua eleganza nell’impostazione, che sta vivendo ore difficili a causa di un’ondata di odio ingiustificata sui social network. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juve, Bastoni e la moglie disattivano i commenti su Instagram. Il motivo…

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network.

Bastoni e sua moglie hanno deciso di bloccare i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce, alcuni rivolti anche alla loro bambina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.