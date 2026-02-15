Intelligenza artificiale | strumento non causa
Il professor Maurizio Temperini, presidente dell’associazione culturale Giorgio La Pira, afferma che l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento e non una causa dei problemi. La sua osservazione nasce dal fatto che molte paure legate alle nuove tecnologie emergono più dal modo in cui le persone le usano che dalla tecnologia stessa. Per esempio, l’associazione organizza regolarmente incontri pubblici per discutere di questi temi, coinvolgendo esperti di fama internazionale.
"Quando a fare paura non è la macchina ma lo specchio che ci mette davanti" è la considerazione con cui avvia il nostro colloquio sul tema dell’ intelligenza artificiale il prof Maurizio Temperini presidente dell’associazione culturale Giorgio La Pira, nota ed apprezzata promotrice di convegni, dibattiti, incontri di riflessione su problematiche di attualità ed avveniristiche facendo intervenire relatori di larga fama e competenza. All’intelligenza artificiale l’associazione ha riservato diversi dibatti, l’ultimo realizzato di recente aveva come argomento "La paura dell’artificiale e le ragioni del bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Alla scoperta dell'intelligenza artificiale come strumento creativo: un momento di confronto all'evento "Oltre l'algoritmo"
Intelligenza Artificiale: opportunità per migliorare i servizi o strumento di controllo? Se ne parla ad Ancona
Questa settimana ad Ancona si è parlato di intelligenza artificiale.
L’intelligenza artificiale nel 2040
Argomenti discussi: Intelligenza artificiale: strumento, non causa; Intelligenza artificiale o intelligenza editoriale?; La Radio alla prova dell’Intelligenza Artificiale; UNICEF/Safer Internet Day (10/2): focus su Intelligenza Artificiale.
Intelligenza artificiale: strumento, non causaQuando a fare paura non è la macchina ma lo specchio che ci mette davanti è la considerazione con ... msn.com
PR e intelligenza artificiale: serve la regia umana, non solo toolL'AI nelle PR accelera analisi e contenuti. Il 75% dei professionisti la usa, ma servono etica e pensiero strategico per evitare rischi. agendadigitale.eu
il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) facebook
Bullismo, cyberbullismo e intelligenza artificiale: perché vietare non basta x.com