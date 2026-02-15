Il professor Maurizio Temperini, presidente dell’associazione culturale Giorgio La Pira, afferma che l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento e non una causa dei problemi. La sua osservazione nasce dal fatto che molte paure legate alle nuove tecnologie emergono più dal modo in cui le persone le usano che dalla tecnologia stessa. Per esempio, l’associazione organizza regolarmente incontri pubblici per discutere di questi temi, coinvolgendo esperti di fama internazionale.

"Quando a fare paura non è la macchina ma lo specchio che ci mette davanti" è la considerazione con cui avvia il nostro colloquio sul tema dell’ intelligenza artificiale il prof Maurizio Temperini presidente dell’associazione culturale Giorgio La Pira, nota ed apprezzata promotrice di convegni, dibattiti, incontri di riflessione su problematiche di attualità ed avveniristiche facendo intervenire relatori di larga fama e competenza. All’intelligenza artificiale l’associazione ha riservato diversi dibatti, l’ultimo realizzato di recente aveva come argomento "La paura dell’artificiale e le ragioni del bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Intelligenza artificiale: strumento, non causa"

Questa settimana ad Ancona si è parlato di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale nel 2040

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.