Insulti e furbate crolla il mito | anche nel curling arriva l’arbitro

Il match di curling tra due squadre italiane si è trasformato in uno spettacolo di insulti e provocazioni, portando all’intervento dell’arbitro. Durante la partita, alcuni giocatori hanno rivolto parole offensive tra loro, mentre altri hanno cercato di mettere in difficoltà gli avversari con atteggiamenti scorretti. La tensione è salita al punto che gli arbitri sono stati costretti a intervenire per fermare le schermaglie e mantenere l’ordine sul ghiaccio.

Attenzione: qui volano le pietre. O più che altro un bel vaffa a reti unificate che fa fare al curling il salto della specie, per diventare il parente prossimo dell'hockey su ghiaccio. Era insomma una tranquilla serata a Cortina quando l'olimpismo è andato a farsi benedire: tema del contendere la partita tra Svezia e Canada, ma soprattutto il colpetto malandrino di Mark Kennedy in uno sport in cui la rivalità di solito resta congelata dal fatto che si gira il mondo insieme con la scopetta in mano. E invece tutto succede in un attimo: Oskar Erikssen, il vichingo, accusa animatamente il rivale di aver barato toccando volutamente la stone dopo averla già tirata, cosa assolutamente vietata dalle sacre regole del gioco.