Insegnante di lettere per decenni addio alla prof Rachele Gozzetti Bontempi

Sabato pomeriggio, il paese di Quinzano d’Oglio ha reso omaggio a Rachele Gozzetti Bontempi, insegnante di lettere che ha dedicato decenni alle scuole medie locali. La sua morte, avvenuta all’età di 88 anni, ha lasciato un vuoto tra studenti e colleghi che l’hanno ricordata come una figura amata e rispettata. La cerimonia si è svolta nel municipio, dove molti hanno portato fiori e condiviso ricordi di momenti passati in classe con lei.

Sabato pomeriggio il paese di Quinzano d'Oglio ha dato l'ultimo saluto a Rachele Gozzetti Bontempi, storica insegnante di lettere alle scuole medie, scomparsa all'età di 88 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa parrocchiale, con la partecipazione di familiari, ex studenti e cittadini che l'hanno ricordata con affetto. Per generazioni di studenti, la professoressa Gozzetti Bontempi è stata molto più di un'insegnante: una guida appassionata, capace di trasmettere entusiasmo e amore per la conoscenza. Ancora oggi molti ricordano le sue lezioni vivaci e la dedizione con cui seguiva ciascun alunno, facendo della scuola un luogo di scoperta e crescita.