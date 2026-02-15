Insegnante di lettere per decenni addio alla prof Rachele Gozzetti Bontempi

Sabato pomeriggio, Quinzano d’Oglio si è stretto intorno alla professoressa Rachele Gozzetti Bontempi, morta a 88 anni. La causa della sua scomparsa è stata una lunga malattia che l’aveva colpita negli ultimi mesi. La sua passione per l’insegnamento e la dedizione ai ragazzi sono state riconosciute da tutti nel paese, dove ha insegnato per oltre quarant’anni. Una folla di studenti, colleghi e amici si è radunata per renderle omaggio davanti alla scuola che per anni ha frequentato.

Sabato pomeriggio il paese di Quinzano d’Oglio ha dato l’ultimo saluto a Rachele Gozzetti Bontempi, storica insegnante di lettere alle scuole medie, scomparsa all’età di 88 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa parrocchiale, con la partecipazione di familiari, ex studenti e cittadini che l’hanno ricordata con affetto. Per generazioni di studenti, la professoressa Gozzetti Bontempi è stata molto più di un’insegnante: una guida appassionata, capace di trasmettere entusiasmo e amore per la conoscenza. Ancora oggi molti ricordano le sue lezioni vivaci e la dedizione con cui seguiva ciascun alunno, facendo della scuola un luogo di scoperta e crescita.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Insegnante di lettere da oltre vent’anni, addio alla prof Marina Turra: "Un modello a cui ispirarsi" L’istituto comprensivo Martin Luther King di Castelcovati ricorda con stima la professoressa Marina Turra, insegnante di lettere da oltre vent’anni, scomparsa giovedì all’ospedale di Chiari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Insegnante di lettere per decenni, addio alla prof Rachele Gozzetti Bontempi - BresciaToday; Insegnante di lettere per decenni, addio alla prof Rachele Gozzetti Bontempi; Firma l’appello per la libertà di insegnamento nelle scuole; Cuorgnè dice addio al professore Danilo Vittone, sempre impegnato per gli altri. Insegnante di lettere per decenni, addio alla prof Rachele Gozzetti BontempiSabato pomeriggio il paese di Quinzano d’Oglio ha dato l’ultimo saluto a Rachele Gozzetti Bontempi, storica insegnante di lettere alle scuole medie, scomparsa all’età di 88 anni. La cerimonia si è ... bresciatoday.it Se ne è andato il prof Piscini, storico insegnante di lettere per generazioni di empolesiTantissimi i messaggi di cordoglio dedicati a ’Dodi’ che ha lasciato ricordi preziosi a centinaia di liceali. I funerali si svolgeranno nella chiesa della Collegiata Empoli, 19 marzo 2025 – Il mondo ... lanazione.it