Inizia la campagna elettorale Cordio vuole altri cinque anni | Allargo la squadra di governo

Dino Cordio ha annunciato ufficialmente l’avvio della sua campagna elettorale, motivato dal desiderio di ottenere altri cinque anni alla guida di Uzzano. Durante un evento pubblico, il sindaco uscente ha illustrato i risultati ottenuti e ha promesso di rafforzare la squadra di governo, puntando a nuovi progetti per il comune. La data delle elezioni comunali non è ancora stata fissata, ma la sua campagna prende rapidamente forma.

Le elezioni comunali sono alle porte e, anche se ancora non è stata ufficializzata la data della tornata elettorale, a Uzzano il sindaco uscente Dino Cordio ha già aperto la sua campagna elettorale con un incontro nel quale ha ripercorso cinque anni di governo. Sessante le slide presentate nel pomeriggio di Santa Lucia: "Ci siamo messi in discussione con le nostre certezze perché le cose si possono sempre migliorare. Vogliamo partire da alcuni fatti, di quanto impegno e risorse pubbliche questo gruppo civico ha portato avanti. Nonostante il periodo difficile abbiamo iniziato con la riqualificazione dei cimiteri, a quello di Uzzano sono stati impegnati 110mila euro con la impermeabilizzazione della terrazza, la messa in sicurezza dell’impianto elettrico, le estumulazioni straordinarie e altro ancora, mentre settanta sono andati al cimitero di Torricchio tra impermeabilizzazioni e consolidamento delle aree pluviali, mentre altri 110mila ero sono stati impegnati sempre a Torricchio nel 2023". 🔗 Leggi su Lanazione.it

