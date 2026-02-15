Infortunio Holm Spalletti resta senza il terzino | quali partite salta e quando potrebbe tornare a disposizione
L'infortunio di Holm, causato da una lesione al polpaccio, mette in difficoltà Spalletti che perde il suo terzino per le prossime partite. Holm si è infortunato durante l’allenamento di martedì scorso, e i medici stimano che resterà fuori almeno un mese. Il giocatore non sarà disponibile per le prossime gare di Champions League e di campionato, rischiando di saltare anche alcune sfide fondamentali.
Infortunio Holm, lo stop per la lesione al polpaccio costringe lo svedese ai box per diverse settimane saltando le sfide di Champions e campionato. Dopo la diagnosi strumentale arrivata dal JMedical, che ha evidenziato una fastidiosa lesione miotendinea, la Juventus deve fare i conti con l’assenza prolungata di Emil Holm. Sebbene il club non abbia comunicato ufficialmente una data precisa per il ritorno in gruppo, limitandosi a fissare nuovi controlli clinici tra due settimane, la tabella di marcia per il recupero appare già delineata e non porta buone notizie per Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
