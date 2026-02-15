Infortunio Holm Spalletti resta senza il terzino | quali partite salta e quando potrebbe tornare a disposizione

L'infortunio di Holm, causato da una lesione al polpaccio, mette in difficoltà Spalletti che perde il suo terzino per le prossime partite. Holm si è infortunato durante l’allenamento di martedì scorso, e i medici stimano che resterà fuori almeno un mese. Il giocatore non sarà disponibile per le prossime gare di Champions League e di campionato, rischiando di saltare anche alcune sfide fondamentali.