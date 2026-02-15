Infortunio Holm Spalletti ora è nei guai | col Como out anche Kalulu per squalifica chi può giocare a destra Le possibili idee

L'infortunio di Holm ha causato un problema concreto a Spalletti, che ora si trova senza il suo terzino destro titolare e con Kalulu squalificato. Il tecnico deve trovare rapidamente una soluzione per coprire quella posizione contro il Como, mentre i giocatori disponibili sul lato destro sono pochi. La sfida si fa difficile per la Juventus, che deve riorganizzare la difesa senza i suoi uomini principali.

Infortunio Holm, l'emergenza sulla fascia destra costringe il tecnico a ridisegnare la Juve contro il Como con nuove soluzioni tattiche. Dopo le scorie fisiche e nervose del Derby d'Italia, la Juventus si ritrova a dover fare la conta dei danni in vista del prossimo impegno di campionato contro il Como. La situazione sulla corsia di destra è diventata improvvisamente critica, trasformandosi in una vera e propria emergenza tattica per Luciano Spalletti. Oltre alla pesante squalifica di Pierre Kalulu, espulso tra le polemiche a San Siro, il tecnico deve fare i conti con l'Infortunio Holm. La lesione al soleo rimediata dallo svedese lo terrà fuori dai giochi per almeno due settimane, obbligando lo staff tecnico a studiare soluzioni alternative per non perdere spinta e solidità su quel lato del campo. Infortunio Holm, gli esami evidenziano una lesione al polpaccio per l'esterno che dovrà stare fermo ai box in attesa di nuovi controlli medici. La battaglia del Meazza non ha lasciato in eredità solo problemi. Holm, pesante infortunio: Juve, oltre al danno del rosso a Kalulu la beffa dall'infermeria. Spalletti non potrà contare sul sostituto del francese nelle prossime partite. NAPOLI SU HOLM Con l'infortunio di Di Lorenzo, il Napoli è costretto a guardarsi intorno per trovare una soluzione immediata sulla fascia destra. La società azzurra potrebbe virare con decisione su Emil Holm, esterno svedese già finito da tempo nel mirino.