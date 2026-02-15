Belghali si ferma di nuovo a causa di un infortunio, e questa volta la sfortuna lo colpisce durante la partita contro Parma. L’algerino si è infortunato al ginocchio dopo uno scatto sulla fascia, costringendolo a uscire dal campo in barella. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma sembra che il recupero possa richiedere diverse settimane.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Espulsione Orban, rosso diretto per l’attaccante del Verona! Il motivo e cosa è successo nel match col Parma Udinese, Runjaic trova il problema dopo il KO col Sassuolo: «Stavamo controllando la partita ma dovevamo cercare il secondo gol con più convinzione» Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Belghali: altro stop per l’algerino, la sfortuna lo perseguita! Le condizioni dopo Parma Verona

Il Napoli perde ancora un giocatore importante.

Hellastadion, Verona – La squadra dell'Hellas Verona rischia di essere coinvolta nella zona retrocessione, perché la posizione in classifica resta critica con ancora molte partite da giocare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.