Infortunio Belghali | altro stop per l’algerino la sfortuna lo perseguita! Le condizioni dopo Parma Verona
Belghali si ferma di nuovo a causa di un infortunio, e questa volta la sfortuna lo colpisce durante la partita contro Parma. L’algerino si è infortunato al ginocchio dopo uno scatto sulla fascia, costringendolo a uscire dal campo in barella. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma sembra che il recupero possa richiedere diverse settimane.
Il Napoli perde ancora un giocatore importante.
Parma - Hellas Verona, le probabli formazioni | Recupera Bella-Kotchap, in dubbio Belghali
Hellastadion, Verona – La squadra dell'Hellas Verona rischia di essere coinvolta nella zona retrocessione, perché la posizione in classifica resta critica con ancora molte partite da giocare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#HellasVerona, #Sammarco: “A Parma per una prestazione importante. Bella-Kotchap recuperato, out Bernede e Lovric. Belghali da valutare. facebook