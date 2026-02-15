Infortunio al ginocchio per Gila | la Lazio trema prima del match con l' Atalanta

Gila si è infortunato al ginocchio durante l’allenamento, rischiando di saltare la partita contro l’Atalanta. La Lazio si trova a dover gestire l’incertezza sulla presenza del giocatore, che ha subito un colpo durante la seduta di rifinitura di ieri. I medici stanno esaminando il suo ginocchio, mentre i tifosi temono per la sua disponibilità in vista della sfida.

La Lazio affronta ore di forte apprensione dopo la sconfitta maturata in casa contro l'Atalanta, con l'attenzione rivolta alle condizioni fisiche di Mario Gila. Il difensore centrale, ormai elemento imprescindibile della fascia difensiva biancoceleste, è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo, alimentando l'incertezza sul suo possibile recupero per le prossime sfide. Durante la prima frazione, al 37', Gila ha lamentato dolore persistente al ginocchio sinistro nell'istante in cui è uscito in copertura su Nicola Zalewski. Nell'impatto, l'articolazione è stata sollecitata in concomitanza con il tentativo di tiro dell'esterno avversario, con il difensore che ha portato le mani al ginocchio per controllare la zona dell'inserzione del soleo.