In Italia, gli infermieri stanno acquisendo maggiori responsabilità grazie a nuove lauree che permettono loro di prescrivere farmaci e prendere decisioni autonome. Questa svolta nasce dal bisogno di alleggerire la pressione sui medici e rispondere a carenze di personale sanitario in alcune aree. Ora, molti infermieri potranno agire con maggiore indipendenza, senza dover sempre consultare un medico prima di intervenire.

Non sono medici. Ma non saranno nemmeno più “solo” infermieri. Potranno prescrivere, decidere e agire in (parziale) autonomia, senza il visto di un camice bianco con laurea in medicina. Un decreto del ministero dell’Università e della Ricerca che è all’esame del Senato inizia a ridisegnare la mappa del potere negli ospedali italiani, e introduce tre nuove lauree magistrali a orientamento clinico per la professione infermieristica: dando vita a una figura ibrida e controversa. Un quasi-medico? Un vice-medico? Il dibattito è rovente. La crisi degli organici e l’urgenza delle Case di comunità. Quello che è certo è che in Italia mancano 65 mila infermieri, e dovendo “riempire” al più presto anche le Case di comunità, a questi numeri bisognerà aggiungerne almeno altri 20 mila. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Infermieri «quasi medici» in Italia: nuove lauree, prescrizioni e scontro con i camici bianchi

Le recenti modifiche alla formazione degli infermieri consentiranno loro di prescrivere alcune ricette, generando dibattiti nel settore sanitario.

L’Asst Melegnano Martesana segnala una significativa carenza di personale, con 156 infermieri e 60 medici mancanti.

