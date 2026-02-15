Incidente in Valassina un ragazzo trasportato in ospedale in codice giallo

Un incidente in Valassina ha coinvolto due giovani, uno dei quali è stato portato d’urgenza in ospedale con un codice giallo. La collisione è avvenuta questa mattina, quando il ragazzo è stato sbalzato dall’auto e ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento immediato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il giovane prima di trasferirlo al pronto soccorso di Desio.

Scontro in Valassina, feriti due giovani, uno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Lo schianto è avvenuto nella serata di sabato 14 febbraio, lungo la SS36, direzione sud. All'altezza dell'uscita di Carate Brianza c'è stato uno scontro tra due auto. Al momento gli inquirenti non hanno fornito la dinamica dell'incidente. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sono state inviate ambulanza e automedica in codice giallo per soccorrere le persone rimaste coinvolte nel sinistro (si tratta di due giovani di 27 e di 33 anni). Sul posto anche i vigili del fuoco con l'autopompa serbatoio e il carro fiamma, oltre a una pattuglia della polizia stradale.