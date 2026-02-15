In quattro in giro per Milano a caccia di vittime poi il furto ai danni di un’anziana

Una banda di quattro persone ha percorso le strade di Milano alla ricerca di vittime da derubare, finché non ha preso di mira un’anziana e le ha sottratto dei beni. La Squadra Mobile ha intercettato i sospetti, arrestando due uomini e avviando ulteriori accertamenti. Gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva e stanno analizzando le modalità del colpo.

Milano, cellule di borseggiatori nel mirino della Squadra Mobile: due arresti e un'indagine in corso. Due cittadini peruviani, di 23 e 26 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Milano per tentato furto aggravato. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile venerdì 13 febbraio, ha svelato un modus operandi che suggerisce l'esistenza di una cellula criminale dedita ai furti, operante con un coordinamento preciso e l'utilizzo di tecnologie di comunicazione. Il tentato furto ha avuto luogo in via Marcello Malpighi, una zona centrale della città. Un'azione pianificata: la dinamica del furto e l'intervento della polizia. In quattro in giro per Milano a caccia di vittime, poi il furto ai danni di un'anziana: in manette Quattro uomini sono stati arrestati dopo aver rubato la borsa a una donna anziana a Milano. In quattro, schierati per cercare la prossima vittima a cui rubare la borsa. Poi l'anziana signora presa di mira. La polizia ha arrestato a Milano due cittadini peruviani di 23 e 26 anni, entrambi con ...