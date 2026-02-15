In piazza per la libertà di insegnamento
Venerdì 13 febbraio, decine di studenti e insegnanti sono scesi in piazza per protestare contro la presenza militare nelle scuole, dopo che l’Osservatorio contro la militarizzazione ha organizzato la manifestazione. La protesta è nata in risposta alle recenti iniziative che prevedono l’introduzione di personale armato nelle aule, creando tensioni tra i partecipanti. Alcuni manifestanti hanno bloccato il traffico nel centro cittadino, chiedendo maggiore attenzione alla libertà di insegnamento.
Prima il presidio poi il corteo per le vie della città promosso dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio la manifestazione promossa dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università per sottolineare, come evidenzia l'art. 33 della Costituzione, che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Questo infatti il messaggio che docenti e studenti ritrovatisi in piazza Vittorio Emanuele hanno mostrato a chiare lettere. I docenti e le docenti hanno espresso solidarietà incondizionata ai colleghi oggetto di un procedimento disciplinare dopo il seminario via web della Relatrice speciale per i territori occupati palestinesi, Francesca Albanese.🔗 Leggi su Pisatoday.it
La libertà di insegnamento non si tocca
