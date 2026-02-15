In piazza per il Carnevale Dalla Bassa all’Appennino

Oggi, a causa del Carnevale, le strade di Reggiano si riempiono di colori e musica. A Castelnovo Sotto, dalle 14,30, si svolge la terza sfilata con carri e maschere, attirando molti spettatori lungo il centro storico. I partecipanti sfoggiano costumi vivaci e decorazioni fatte a mano, creando un’atmosfera festosa. La giuria deciderà tra le diverse scuderie quale avrà il onore di custodire il gonfalone per l’intero anno.

Sono diverse le feste di Carnevale oggi nel Reggiano. A Castelnovo Sotto dalle 14,30 la terza sfilata allegorica con carri e mascherate, in attesa di conoscere quale sarà la scuderia vincitrice che da domenica prossima avrà l'incarico di custodire il gonfalone della festa per un anno. In piazza anche un parco giochi con gonfiabili, le sculture di palloncini, truccabimbi, gnocco fritto. Dopo la sfilata previsto l'After Carnival party con dj set. A Casalgrande, in piazza Costituzione, oggi dalle 10,30 animazioni, giochi, stand commerciali, per un evento organizzato dalla Pro loco. A Ca' de Caroli di Scandiano il circolo culturale ricreativo Le Ciminiere organizza un pranzo con menù tradizionale seguito da animazioni per i bimbi con il Mago Blu.