Marco Bizot, portiere dell’Aston Villa, ha rischiato di compromettere la sua squadra con un fallo grave su Murphy durante la partita contro il Newcastle, che ha portato al suo cartellino rosso diretto. La decisione dell’arbitro ha lasciato i tifosi e gli analisti senza parole, perché il rosso ha messo in difficoltà la squadra già nel primo tempo. Un episodio che ha fatto molto parlare negli ultimi giorni, anche grazie alle immagini che mostrano chiaramente il gesto del portiere.

Il portiere dell’Aston Villa Marco Bizot ha probabilmente condannato la sua squadra dopo aver rimediato un cartellino rosso disastroso nella sconfitta per 3-1 contro il Newcastle in Fa Cup. Emery on why they lost to Newcastle Marco Bizot Marco Bizot Marco Bizot pic.twitter.com64JuQpBmAu — ALLABOUTFPL (@allaboutfpl) February 14, 2026 L’olandese è uscito di corsa fino a ridosso della linea di metà campo nel tentativo di fermare un contropiede e ha abbattuto Jacob Murphy con un intervento durissimo. Bizot ha fatto un intervento orrendo. Bizot, 34 anni, non ha preso minimamente il pallone: si è lanciato e ha falciato Murphy, stendendolo con un intervento all’altezza del ginocchio, pochi minuti prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Inghilterra non si parla d’altro che del terribile fallo commesso da Bizot su Murphy del Newcastle (Daily Mail)

A Londra è iniziato il processo legale tra il principe Harry e l'editore del Daily Mail.

All’Alta Corte di Londra si è aperta la causa promossa dal principe Harry e da altri personaggi pubblici contro gli editori del Daily Mail.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.