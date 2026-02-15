In Cina ci sono sempre più robot e meno bambini | arrivano tasse sui preservativi e bonus terzo figlio

In Cina, il numero di bambini che nascono diminuisce rapidamente, mentre il governo introduce tasse sui preservativi e bonus per il terzo figlio. La decisione mira a incentivare le famiglie ad avere più figli, in un Paese dove ormai i robot sostituiscono molti lavori umani, lasciando più tempo libero alle famiglie. La crescita delle macchine nelle aziende e nelle case è ormai evidente, e questa tendenza si riflette anche nelle scelte demografiche.

In Cina è crisi demografica. Nel 2025 le nascite hanno registrato il dato più basso dal 1949. Per contrastare l’invecchiamento della popolazione, il Governo elargisce bonus alle famiglie con almeno tre bambini e alza le tasse sui preservativi. Mentre in fabbrica arrivano i robot, così da lasciare ai lavoratori più tempo da dedicare alla costruzione di una famiglia. Crisi demografica in Cina Nel 2025 sono state 7,92 milioni le nascite registrate in Cina. Si tratta del -17% rispetto al 2024, quando di bambini ne nacquero 9,54 milioni. Quello dell’anno da poco conclusosi è, per il paese asiatico, il numero più basso mai segnalato dal 1949, quando iniziarono le registrazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Cina riapre il dibattito sulla natalità reintroducendo l’IVA sui preservativi dopo tre decenni, con l’obiettivo di incentivare le nascite.

La Cina sceglie di puntare su robot e intelligenza artificiale per fronteggiare il calo demografico.

