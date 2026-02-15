In Cina ci sono sempre più robot e meno bambini | arrivano tasse sui preservativi e bonus terzo figlio
In Cina, il numero di bambini che nascono diminuisce rapidamente, mentre il governo introduce tasse sui preservativi e bonus per il terzo figlio. La decisione mira a incentivare le famiglie ad avere più figli, in un Paese dove ormai i robot sostituiscono molti lavori umani, lasciando più tempo libero alle famiglie. La crescita delle macchine nelle aziende e nelle case è ormai evidente, e questa tendenza si riflette anche nelle scelte demografiche.
In Cina è crisi demografica. Nel 2025 le nascite hanno registrato il dato più basso dal 1949. Per contrastare l’invecchiamento della popolazione, il Governo elargisce bonus alle famiglie con almeno tre bambini e alza le tasse sui preservativi. Mentre in fabbrica arrivano i robot, così da lasciare ai lavoratori più tempo da dedicare alla costruzione di una famiglia. Crisi demografica in Cina Nel 2025 sono state 7,92 milioni le nascite registrate in Cina. Si tratta del -17% rispetto al 2024, quando di bambini ne nacquero 9,54 milioni. Quello dell’anno da poco conclusosi è, per il paese asiatico, il numero più basso mai segnalato dal 1949, quando iniziarono le registrazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
La Cina aumenterà le tasse sui preservativi per spingere le famiglie a fare più figli
La Cina riapre il dibattito sulla natalità reintroducendo l’IVA sui preservativi dopo tre decenni, con l’obiettivo di incentivare le nascite.
Meno bambini e più robot: il piano della Cina per affrontare il crollo demografico
La Cina sceglie di puntare su robot e intelligenza artificiale per fronteggiare il calo demografico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dialoghi – In Cina sono gli uomini a doversi liberare. Sì, ma del loro privilegio; Cosa ci dicono le Olimpiadi invernali sulla nuova Cina di Xi Jinping; Perché i giovani in Cina non vogliono più fare figli; Nel cuore di Dreame in Cina: i social sono fonte di ispirazione per i prodotti.
Perché i giovani in Cina non vogliono più fare figliEmma Zang (Yale) spiega a Tempi le ragioni dietro la devastante crisi demografica in Cina: «La legge sul figlio unico ha lasciato cicatrici» ... tempi.it
Auto elettriche, la Cina raddoppia l’export: in Europa ci sono 8 fabbriche a rischioSettembre è tradizionalmente il mese di punta per le vendite di automobili in Cina e le esportazioni di veicoli elettrici sono raddoppiate lo scorso mese rispetto all'anno precedente, grazie ... corriere.it
Sono state inasprite le misure punitive in Cina contro i reati sessuali sui minori, è stata confermata l'applicazione della pena capitale. Una politica di tolleranza zero che mira a sradicare il fenomeno attraverso la massima sanzione prevista dal codice penale n facebook