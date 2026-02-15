In campo alle 14.30 Un’ora e mezza di rifinitura E un piano anti Juve Next-Gen

Da sport.quotidiano.net 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Mandorlini ha preparato la squadra in un’ora e mezza di allenamento per affrontare la Juve Next-Gen, concentrandosi su un piano tattico specifico. La seduta si è svolta questa mattina alle 14.30 e ha incluso esercizi mirati per contrastare i giovani bianconeri. Questo breve periodo di lavoro ha lasciato poco spazio alle modifiche, ma è stato fondamentale per impostare le strategie di gioco.

Un’ora e mezza di allenamento e via. Andrea Mandorlini ha avuto a disposizione solo una seduta, peraltro quella di rifinitura, per impostare l’assetto anti- Juve Next Gen. Oggi pomeriggio infatti, al Benelli, è in programma il match dell’ ottava giornata di ritorno contro i baby bianconeri (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Colaninno di Nola; diretta a pagamento su Sky). I numeri del Ravenna – se parametrati alle ambizioni del club e al rendimento del girone di andata, chiuso peraltro al comando, con tanto di titolo di campione d’inverno – sono impietosi e, infatti, hanno portato all’avvicendamento tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

in campo alle 1430 un8217ora e mezza di rifinitura e un piano anti juve next gen

© Sport.quotidiano.net - In campo alle 14.30. Un’ora e mezza di rifinitura. E un piano anti Juve Next-Gen

Milan, rifinitura e partenza: alle 14:30 parla Allegri

Il Milan si prepara per la trasferta di Firenze con l’allenamento di rifinitura previsto questa mattina alle 14:30.

In campo a Bologna alle 18.30. Atalanta, scalata direzione Europa. Avanti tutta con l’undici anti Roma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 25^ giornata; Calcio Promozione, entrambe le formazioni in campo alle 14,30. La Valsanterno vuole correre. Dozzese, punti salvezza cercansi; Under 17: Palermo 2 - Lecce 0 - US Lecce; Settore Giovanile: Primavera in campo a Vicenza.

In campo alle 20,45 Italia-Israele DIRETTA E FOTOGattuso: Dai 10mila allo stadio un atto d'amore Questi 10mila è come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto d'amore. Il ct azzurro Gennaro Gattuso si ... ansa.it

Mondiali Under 17, l'Italia scende in campo alle 14:30: in palio c'è la finaleGli Azzurrini affronteranno l'Austria. Un doppio test amichevole a ottobre come precedente: entrambe le partite furono vinte dagli avversari. Oggi alle 14:30 l’Italia scenderà in campo per affrontare ... tuttomercatoweb.com