In campo alle 14.30 Un’ora e mezza di rifinitura E un piano anti Juve Next-Gen

Andrea Mandorlini ha preparato la squadra in un’ora e mezza di allenamento per affrontare la Juve Next-Gen, concentrandosi su un piano tattico specifico. La seduta si è svolta questa mattina alle 14.30 e ha incluso esercizi mirati per contrastare i giovani bianconeri. Questo breve periodo di lavoro ha lasciato poco spazio alle modifiche, ma è stato fondamentale per impostare le strategie di gioco.

Un'ora e mezza di allenamento e via. Andrea Mandorlini ha avuto a disposizione solo una seduta, peraltro quella di rifinitura, per impostare l'assetto anti- Juve Next Gen. Oggi pomeriggio infatti, al Benelli, è in programma il match dell' ottava giornata di ritorno contro i baby bianconeri (fischio d'inizio alle 14.30; arbitro Colaninno di Nola; diretta a pagamento su Sky). I numeri del Ravenna – se parametrati alle ambizioni del club e al rendimento del girone di andata, chiuso peraltro al comando, con tanto di titolo di campione d'inverno – sono impietosi e, infatti, hanno portato all'avvicendamento tecnico.