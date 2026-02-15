Impianti sportivi e parco Il progetto per il rilancio dell’ex area Del Tongo

Il Consiglio comunale di Loro Ciuffenna ha approvato all’unanimità la variante al regolamento urbanistico, una decisione presa per avviare il progetto di riqualificazione dell’area ex Del Tongo. La scelta si basa sulla classificazione F della zona, che comprende impianti sportivi e spazi verdi pubblici. L’assessore all’urbanistica, Dania Ballantini, ha spiegato che questa modifica permette di pianificare meglio gli interventi e di valorizzare gli spazi aperti. La prossima fase prevede la definizione di dettagli specifici per la realizzazione di impianti sportivi e di un parco pubblico.

Un altro passo in avanti per la riqualificazione dell'area ex Del Tongo. Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Loro Ciuffenna, l'assise ha approvato con voto unanime la variante semplificata al regolamento urbanistico illustrata dall'assessore all'urbanistica Dania Ballantini che individua la zona con classificazione F, ossia destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Un ulteriore step, quindi, per procedere con un'eventuale procedura di esproprio al fine di acquisire un'area ritenuta strategica per il territorio comunale, oppure attraverso una convenzione con privati.