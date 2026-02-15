Immigrazione trasporti giustizia | siamo in ostaggio È guerra agli italiani

Un nuovo documento sta circolando tra i medici italiani, a seguito delle accuse di falsificazione dei certificati nei centri di detenzione, i Cpr. La diffusione di questa guida mira a coordinare una resistenza, ma mette in luce come i professionisti siano circondati da una rete di supporto spesso invisibile. La situazione attira l’attenzione su come le tensioni tra cittadini e istituzioni si stiano intensificando in temi come immigrazione, trasporti e giustizia.

Falsi certificati contro i Cpr. I medici non sono soli: spunta il vademecum per la lotta. Tutta la «rete» che li sostiene. Ancora non è noto il nome del medico che ha dichiarato Emilio Gabriel Valdez Velazco inidoneo al trattenimento in un Cpr. Di lui sappiamo però che ha contribuito alla liberazione del peruviano e di conseguenza involontariamente anche all'omicidio di Aurora Livoli: violentata e assassinata a 19 anni da un clandestino che senza quel certificato di esenzione avrebbe dovuto essere rinchiuso in un centro per il rimpatrio ed espulso.

L'Iran ha dichiarato di non desiderare un conflitto con Israele o gli Stati Uniti, ma ha sottolineato di essere pronto a rispondere qualora fosse attaccato.

Giorgia Meloni annuncia con orgoglio che la cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.

