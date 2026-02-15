#iltempodioshø

Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso un messaggio su X, dove ha pubblicato un biglietto di San Valentino che mostra una mappa della Groenlandia in forma di cuore. La Casa Bianca ha scelto di usare questa immagine per parlare delle future relazioni tra i due paesi. La mappa, con le sue dimensioni imponenti e le terre ghiacciate, ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 15 febbraio 2026. La Casa Bianca ha pubblicato sul social X un biglietto di San Valentino che raffigura una mappa della Groenlandia inserita nel contorno di un cuore: «È tempo per noi di definire la nostra relazione», si legge nell'immagine. Donald Trump continua nel suo pressing per l'isola.