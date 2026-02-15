ilary blasi vola verso le nozze il regalo ricevuto a san valentino

Ilary Blasi ha condiviso sui social una foto con un anello brillante al dito, confermando così il suo imminente matrimonio. La conduttrice ha ricevuto quel regalo speciale per San Valentino, un segno tangibile dei suoi progetti di nozze. La scena si è svolta in un momento di festa, quando ha deciso di mostrare il simbolo del suo cambiamento.

Ilary Blasi appare sui social con un meraviglioso anello al dito, la nota conduttrice vola verso le nozze. A volte Parigi non è solo una città. È una promessa. E questa volta la promessa brilla al dito di Ilary Blasi. E poi lui, Bastian Müller, che sceglie proprio la città dell’amore per fare il passo più importante. Parigi non è casuale. È simbolo di rinascita, di seconde possibilità, di storie che iniziano quando sembrava che tutto fosse già stato scritto. E per Ilary, gli ultimi anni sono stati un viaggio pubblico e privato insieme: cambiamenti, riflettori puntati, nuove consapevolezze. Ora, però, c’è un anello. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Si parla di un possibile passo importante per Ilary Blasi, che potrebbe essere prossimo alle nozze.

