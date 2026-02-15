Ilary Blasi vola verso le nozze il regalo ricevuto a San Valentino
Ilary Blasi ha condiviso sui social una foto con un anello brillante al dito, confermando così il suo imminente matrimonio. La conduttrice ha ricevuto quel regalo speciale per San Valentino, un segno tangibile dei suoi progetti di nozze. La scena si è svolta in un momento di festa, quando ha deciso di mostrare il simbolo del suo cambiamento.
Ilary Blasi appare sui social con un meraviglioso anello al dito, la nota conduttrice vola verso le nozze. A volte Parigi non è solo una città. È una promessa. E questa volta la promessa brilla al dito di Ilary Blasi. E poi lui, Bastian Müller, che sceglie proprio la città dell’amore per fare il passo più importante. Parigi non è casuale. È simbolo di rinascita, di seconde possibilità, di storie che iniziano quando sembrava che tutto fosse già stato scritto. E per Ilary, gli ultimi anni sono stati un viaggio pubblico e privato insieme: cambiamenti, riflettori puntati, nuove consapevolezze. Ora, però, c’è un anello. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Ilary Blasi verso il secondo matrimonio: la proposta romantica di Bastian Müller a ParigiIlary Blasi ha detto sì al fidanzato Bastian Muller e vuole sposarlo il prima possibile, la proposta a Parigi. libero.it
ilary blasi si fidanza a parigi: l’anello, i precedenti e il cammino verso le nozzeIlary Blasi ha annunciato il fidanzamento con Bastian Muller da Parigi: anello vistoso, relazioni precedenti e il passaggio legale ancora aperto con Francesco Totti ... notizie.it
Ilary Blasi e l’anello speciale del suo Bastian Müller La conduttrice ha ricevuto un regalo importante che non è passato inosservato, nella romantica cornice di Parigi: “My Forever Valentine” #Verissimo facebook
