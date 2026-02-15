Ilary Blasi si sposa l’annuncio di matrimonio con fidanzato Muller e l’anello

Ilary Blasi annuncia di sposarsi dopo aver accettato la proposta di Bastian Muller, il suo attuale compagno. La conduttrice ha mostrato l’anello di fidanzamento in una foto su Instagram, pubblicata proprio il giorno di San Valentino. La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio in una cerimonia intima prevista nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – Ilary Blasi si sposa. La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, ha detto sì alla proposta del fidanzato Bastian Muller, condividendo la notizia in una storia pubblicata sul proprio account Instagram nel giorno di San Valentino. "My forever Valentine", ha scritto Blasi, mostrando l'anello al dito e, sullo sfondo, la Tour Eiffel a.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

