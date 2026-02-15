Ilary Blasi si sposa con Bastian Müller E l' aveva già detto | Dicono che il secondo matrimonio sia più bello del primo
Ilary Blasi si sposa con Bastian Müller, dopo aver annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio. La conduttrice ha condiviso su Instagram una foto in cui si vede un anello brillante, scattata con lo sfondo di Parigi. La coppia ha scelto la città francese per questa occasione speciale, alimentando le voci di un matrimonio imminente.
Secondo in ben informati, non è la prima volta che il calciatore tedesco dona alla conduttrice un diamante: lo aveva già fatto nel 2023 a St. Moritz ma anche nel maggio 2025 durante una gita sul lago di Como. E ora, di nuovo, in Francia. Stavolta, però, ha un sapore diverso, tant'è che Ilary Blasi ha voluto mostrarlo in bella vista a tutti aggiungendo la dedica My Forever Valentine che sembra proprio essere il punto di arrivo di una relazione su cui, diciamolo, non tutti avevano scommesso all'inizio. Se nella docuserie che le ha dedicato Netflix, Unica, Ilary aveva dichiarato di non aver pregiudizi verso il matrimonio - «Dicono che il secondo sia anche più bello», aveva davanti davanti alle telecamere -, oggi quella frase ha un sapore decisamente diverso anche se la battaglia legale con l'ex Capitano prosegue inesorabile nonostante i due, Ilary Blasi e Francesco Totti, provino a vivere le proprie vite senza lasciarsi troppo condizionare dalle beghe e dagli scontri in tribunale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
