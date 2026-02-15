Ilary Blasi e Bastian Müller | la promessa sotto il cielo di Parigi

Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian Müller durante un soggiorno a Parigi, dove ha ricevuto un anello come simbolo di promessa il giorno di San Valentino. La conduttrice ha condiviso la notizia sui social, mostrando il gioiello tra le mani, mentre si trovava davanti alla Torre Eiffel. La coppia ha deciso di ufficializzare il loro amore in una città famosa per le sue storie romantiche.

. La conduttrice annuncia una svolta clamorosa nella sua vita privata direttamente dalla Francia: Ilary Blasi si sposa e mostra il prezioso simbolo di una promessa eterna ricevuta proprio nel giorno degli innamorati. Sembra proprio che Ilary Blasi si sposa. Da diverso tempo circolavano indiscrezioni su un possibile passo importante, alimentate dal bagliore di un gioiello che faceva presagire un legame nato lontano dalle telecamere, ma adesso la conferma giunge attraverso la potenza di scatti che non lasciano spazio a dubbi. Nella suggestiva Parigi, durante la giornata dedicata all'amore, Ilary Blasi ha accettato la proposta di matrimonio di Bastian Müller, pubblicando un'immagine emblematica: dita che si intrecciano, un anello scintillante e la dedica "My forever Valentine".