Ilaria Cucchi posta video del migrante ucciso a Verona | In mano solo una posata I legali dell' agente | Falsità

Ilaria Cucchi ha condiviso un video che mostra un migrante ucciso a Verona, dicendo che l’uomo aveva in mano solo una posata al momento della morte. La famiglia dell’uomo sostiene che non ci siano prove di aggressione e che si tratti di un’ingiusta violenza. Nel filmato si vede chiaramente l’uomo con un coltello, mentre un agente afferma di aver sparato perché era sotto minaccia. I legali dell’agente affermano che le accuse di Cucchi sono false e prive di fondamento.

«Chiama un’ambulanza immediatamente, ho sparato, mi stava aggredendo col coltello. L'ho preso, non so dove l’ho colpito, ha ancora il coltello in mano». Sono le frasi concitate dell’agente della Polizia ferroviaria di Verona, la mattina del 20 ottobre 2024, mentre si curva su Moussa Diarra, il migrante maliano che morirà di lì a poco alla Stazione di Porta Nuova. Il video, estratto da una chat della Polizia, è stato postato su Instagram dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi, che critica l'azione degli agenti di fronte all’azione del 26enne, frustrato per i ritardi nel rinnovo del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ilaria Cucchi posta video del migrante ucciso a Verona: "In mano solo una posata". I legali dell'agente: "Falsità" Moussa Diarra ucciso a Verona, Ilaria Cucchi pubblica il video della morte: “In mano ha una posata da tavola” Moussa Diarra è stato ucciso a Verona durante un intervento della polizia ferroviaria, e Ilaria Cucchi ha condiviso un video che mostra i momenti finali della sua vita. Moussa Diarra ucciso da un poliziotto, Ilaria Cucchi diffonde un video: “In mano aveva solo una posata” Ilaria Cucchi ha diffuso un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso da un poliziotto a Verona nel 2024. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ilaria Cucchi posta video-choc su uccisione migrante a Verona; Ucciso migrante da un agente a Verona, il video-schock sui social di Ilaria Cucchi; La Commissaria Ue per il Mediterraneo Suica andrà al Board of Peace; Cinque Paesi europei, ‘Navalny avvelenato dalla Russia con una tossina’. Ilaria Cucchi posta il video-choc della morte di Moussa Diarra a VeronaPer il poliziotto, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, la procura aveva chiesto l’archiviazione. Sarà il gip a dover decidere ... rainews.it Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: FalsitàIl legale dell'agente Polfer che ha sparato a Moussa Diarra: Gravi inesattezze, La procura ha chiesto l'archiviazione ma la famiglia si oppone ... tg.la7.it Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: "Falsità" Le immagini al link nel primo commento facebook Migrante ucciso da un agente, il video pubblicato da Ilaria Cucchi a Verona nel 2024. La senatrice: "Non siamo a Minneapolis. E Salvini non è Trump" #ANSA x.com