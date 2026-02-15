Il suo celebre ritratto di Innocenzo X stregò Francis Bacon che non riuscì più a sfuggirgli
Il ritratto di Innocenzo X di Diego Velázquez ha colpito profondamente Francis Bacon, che da quel momento non ha più smesso di cercare di catturare quella stessa intensità. Bacon, noto per la sua capacità di rappresentare l’angoscia umana, ha trovato nel quadro un’immagine che lo ha ispirato a esplorare le emozioni più oscure dell’animo umano, portando avanti una ricerca visiva fatta di volti distorti e atmosfere inquietanti.
C 'è un artista che ha mostrato come pochi altri la follia del potere, e la violenza che l'uomo patisce: è Francis Bacon. Egli visita Roma e, in una sala della Galleria Doria Pamphilj, ammira il più bel ritratto del mondo: il ritratto di Papa Innocenzo X, che Diego Velázquez dipinge nel 1649, durante il suo secondo soggiorno romano. E ne viene scosso profondamente. La pittura di Velázquez è inquietante: il volto di Innocenzo trafigge per la sua sulfurea ambiguità.
STUDIO PER IL PAPA DI VELAZQUEZ Realizzato nel 1961 ed ospitato oggi nei Musei Vaticani, il dipinto rientra in una ricerca che Francis Bacon inizia per rielaborare il Ritratto di Innocenzo X di Velázquez del 1650, che l'artista considerava «uno dei mag