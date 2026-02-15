Il ritratto di Innocenzo X di Diego Velázquez ha colpito profondamente Francis Bacon, che da quel momento non ha più smesso di cercare di catturare quella stessa intensità. Bacon, noto per la sua capacità di rappresentare l’angoscia umana, ha trovato nel quadro un’immagine che lo ha ispirato a esplorare le emozioni più oscure dell’animo umano, portando avanti una ricerca visiva fatta di volti distorti e atmosfere inquietanti.

C ’è un artista che ha mostrato come pochi altri la follia del potere, e la violenza che l’uomo patisce: è Francis Bacon. Egli visita Roma e, in una sala della Galleria Doria Pamphilj, ammira il più bel ritratto del mondo: il ritratto di Papa Innocenzo X, che Diego Velázquez dipinge nel 1649, durante il suo secondo soggiorno romano. E ne viene scosso profondamente. Ai Musei Capitolini a Roma, in mostra i segreti dei dipinti incompiuti X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Il “Volto Santo” di Manoppello La pittura di Velázquez è inquietante: il volto di Innocenzo trafigge per la sua sulfurea ambiguità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il suo celebre ritratto di Innocenzo X stregò Francis Bacon, che non riuscì più a sfuggirgli...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.