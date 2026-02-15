Il sondaggio del Secolo | cosa succederebbe se la sinistra si opponesse al Pacchetto sicurezza?
Il sondaggio del Secolo rivela che se la sinistra parlamentare italiana si opponesse al “Pacchetto sicurezza”, perderebbe credibilità nelle sue promesse di tutelare i più vulnerabili. La causa è la forte opposizione al provvedimento, che potrebbe far apparire incoerenti le sue posizioni sulla giustizia sociale. Un esempio concreto è il rifiuto di sostenere le misure di sicurezza proposte dal governo, che potrebbe essere percepito come un tradimento delle promesse fatte ai cittadini più fragili.
Cosa succederebbe se la sinistra parlamentare italiana si opponesse al “Pacchetto sicurezza” proposto dal governo Meloni? Sicuramente non sarà più credibile quando parlerà di “giustizia sociale” e di tutela dei più deboli nella società. Non a caso, il Secolo d’Italia ha proposto un sondaggio attraverso la propria newsletter, per comprendere quanti italiani siano favorevoli alle nuove norme per la tutela dell’ordine pubblico e quali siano i pareri verso una sinistra che non sembra interessata all’argomento. Per l’89,4% degli intervistati, i progressisti rischiano di apparire lontani dalle preoccupazioni quotidiane dei cittadini, che evidentemente si preoccupano per la loro incolumità e per la delinquenza comune. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
