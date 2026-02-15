Il Soccorso alpino avrà un furgone nuovo | la cerimonia in piazza Unità

Il Soccorso alpino di Trieste riceve un nuovo furgone, un acquisto reso possibile dalla donazione di 50 mila euro della Fondazione Casali. La consegna del veicolo avverrà domani, 16 febbraio, in piazza Unità d’Italia, davanti a molti cittadini e volontari.

La consegna del mezzo, costato 50 mila euro e acquistato grazie alla donazione della Fondazione Casali, avverrà domani 16 febbraio Il Soccorso alpino di Trieste avrà un furgone nuovo. La consegna del mezzo, costato 50 mila euro e acquistato grazie alla donazione della Fondazione Casali, avverrà in piazza Unità d'Italia domani 16 febbraio. La breve cerimonia è in programma alle 11:30 e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Fondazioni Casali ETS nella figura del presidente Francesco Slocovich e della componente del Comitato di Beneficienza, Rossana Eikermann Vidali. All'evento saranno presenti anche il presidente della ZKB – BCC del Carso Adriano Kovacic ed il presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica SentieroUno Tommaso de Mottoni, che hanno contributo all’allestimento del mezzo per le esigenze di servizio del Cnsas.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ogni anno, la Caritas prepara circa duemila pasti destinati a chi si trova in difficoltà, utilizzando principalmente eccedenze alimentari per il 75% delle materie prime.

È stata inaugurata ufficialmente piazza Annunziatella a Caivano, segnando la prima cerimonia sotto la guida del nuovo sindaco Angelino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.