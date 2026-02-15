Il sistema elettronico ’Vista Red’ al semaforo tra Statale e Salaria

Il sistema elettronico 'Vista Red' sarà installato all'incrocio tra la Statale e la Salaria a Porto d’Ascoli, dopo che diversi incidenti hanno dimostrato la pericolosità di passaggi con il semaforo rosso. La scelta arriva in risposta alle lamentele dei residenti e alle segnalazioni di automobilisti che hanno rischiato scontri gravi in quella zona. L'obiettivo è far rispettare meglio le regole e ridurre i rischi di incidenti.

All’incrocio tra la Statale e la Salaria a Porto d’Ascoli sarà installato il sistema elettronico ’Vista Red’ per il rilevamento dei passaggi con il semaforo rosso. I lavori prenderanno il via domani e termineranno mercoledì e riguardano la manutenzione dell’impianto semaforico e l’attivazione del nuovo dispositivo. Il Vista Red è un sistema progettato per accertare in modo automatico le infrazioni al Codice della Strada legate all’attraversamento dell’incrocio con luce rossa. È composto da telecamere e strumenti di registrazione video che monitorano costantemente l’area semaforica. Quando il semaforo è rosso e un veicolo supera la linea di arresto, il sistema avvia automaticamente la registrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sistema elettronico ’Vista Red’ al semaforo tra Statale e Salaria Statale 67, eliminato un altro semaforo tra Casone-Pantera. Al via i lavori al ponte di ferro Sono iniziati i lavori di eliminazione di un semaforo tra Casone e Pantera sulla Strada Statale 67, migliorando la fluidità del traffico. Sulla strada statale 114 a Mascali arriva il sistema T-Red per monitorare le infrazioni A Mascali, sulla strada statale 114, è in fase di installazione il sistema T-Red per il monitoraggio delle infrazioni semaforiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il sistema elettronico ’Vista Red’ al semaforo tra Statale e Salaria; Piattaforma welfare per personale scolastico: sconti fino al 30% su beni e servizi, Valditara: Obiettivo migliorare qualità della vita di chi opera nella scuola; Utilizza il codice sconto per acquistare in offerta il gilet da moto con airbag elettronico integrato; Miglior ebook reader: guida all’acquisto (febbraio 2026). Il sistema elettronico ’Vista Red’ al semaforo tra Statale e SalariaAll’incrocio tra la Statale e la Salaria a Porto d’Ascoli sarà installato il sistema elettronico ’Vista Red’ per il ... ilrestodelcarlino.it MANCHESTER UNITED - Nuovo contratto in vista per Maguire, resterà con i Red Devils ift.tt/kjczeHQ x.com A San Valentino l’indimenticabile GHOST torna al cinema, in versione restaurata in 4k Rivivi una delle storie d’amore più iconiche di sempre… sul grande schermo, come non l’hai mai vista. #Ghost Lucky Red facebook