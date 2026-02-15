Il silenzio degli innocenti e quella transfobia di cui oggi l’attore del villain si pente | Certe battute non reggono
L’attore che interpretò il villain in “Il silenzio degli innocenti” ha ammesso di aver frainteso alcune battute, dopo aver vissuto in prima persona le conseguenze di un episodio transfobico. La sua presa di coscienza arriva a distanza di oltre trentacinque anni dall’uscita del film, che rimase impresso nelle sale il 14 febbraio 1991, un giorno insolito per un thriller così inquietante.
Sono passati 35 anni da quando "Il silenzio degli innocenti" conquistò le sale cinematografiche. Era il 14 febbraio 1991, un San Valentino insolito per un film così inquietante. Oggi, chi ha realizzato quel capolavoro del thriller ammette pubblicamente un problema che per decenni è rimasto sommerso: la rappresentazione dannosa e stereotipata delle persone transgender. A parlare per la prima volta è Ted Levine, l'attore che interpretò Buffalo Bill, il serial killer protagonista della storia. In un'intervista a The Hollywood Reporter, Levine non usa mezzi termini: "Ci sono aspetti del film che non reggono più.
Il film “Il silenzio degli innocenti” ha avuto un percorso interessante.
