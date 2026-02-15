Il sammarinese Mini tra i campioni dello sci | Una grande emozione me la sono goduta

Rafael Mini, il giovane sciatore sammarinese nato nel 2008, ha partecipato alla gara di gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, entrando tra i protagonisti dello sport invernale. La sua presenza sulla pista di Bormio, circondato da campioni del settore, ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Mini si è detto entusiasta dell’esperienza, sottolineando di aver vissuto momenti di grande emozione lungo tutto il percorso. La sua gara ha rappresentato un momento speciale, anche se il suo nome non è finito tra i primi classificati.

In mezzo ai giganti dello sci. Il silenzio della pista di Bormio, l’adrenalina che sale. Al cancelletto c’è il sammarinese Rafael Mini, classe 2008, il più giovane al via della gara di gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Con il pettorale numero 72, respira a fondo, controlla ogni pensiero e parte. La prima manche del mattino è un banco di prova di concentrazione e nervi saldi: curva dopo curva, scivola preciso tra i paletti, cercando di mantenere ritmo e linea, chiudendo in 1’29’’88, al 70° posto. Non la vetta, ma un debutto solido, senza errori e senza farsi sopraffare dall’emozione. Nel pomeriggio, Mini torna in pista con più sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il sammarinese Mini tra i campioni dello sci: "Una grande emozione, me la sono goduta" 3TRE Madonna di Campiglio: L'Emozione della Grande Classica dello Sci La 3TRE a Madonna di Campiglio si svolge sulla storica pista Canalone Miramonti, offrendo un'occasione per gli appassionati di sci di vivere una delle più tradizionali e apprezzate competizioni della stagione. Bode Miller: "La discesa con uno sci solo a Bormio? Me la sono goduta. E sulla famiglia del bosco..." Bode Miller ha parlato dopo la discesa libera di oggi a Bormio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il sammarinese Mini tra i campioni dello sci: Una grande emozione, me la sono goduta; Rafael Mini, l'unico atleta di San Marino: fa una grande prova nello slalom gigante; Rafael Mini: Uno slalom per San Marino, poi torno a scuola; Rafael Mini: Che emozione sfilare con la bandiera di San Marino, Gatti: Siamo orgogliosi. Il sammarinese Baldini tra i nuovi eroi di Rai 3E’ dedicata all’atleta paralimpico, angelo del fango durante l’alluvione e nominato cavaliere da Mattarella, una puntata del format televisivo Il sammarinese Simone Baldini è tra i ’Nuovi Eroi’ di Rai ... ilrestodelcarlino.it Se non sapete cosa fare a S.Valentino... c'è lo slalom gigante uomini... con il Sammarinese Rafael Mini Sci Club San Marino Federazione Sammarinese Sport Invernali Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese New Sport Center Lab #sciclubsanmarino #Oli facebook