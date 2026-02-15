Il saluto dal capo della Mobile
Gianni Di Palma ha deciso di lasciare il comando della Mobile di Brescia per assumere un nuovo incarico alla Divisione anticrimine dello Sco a Roma. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente ieri, e lui stesso ha annunciato di voler affrontare questa sfida con entusiasmo. Di Palma ha sempre lavorato con impegno per migliorare la sicurezza nella sua città, e ora si prepara a un ruolo più ampio a livello nazionale.
Gianni Di Palma ha lasciato la Mobile di Brescia. È operativo alla Divisione anticrimine dello Sco della polizia di Stato di Roma. Un attimo prima di partire per la Capitale, il dirigente ha convocato per un saluto colleghi -anche delle altre forze dell’ordine - amici e i molti magistrati con cui ha lavorato due anni. "Il legame che ho creato con Brescia è stato ricco e intensissimo, questa Mobile l’ho proprio sentita mia - ha detto Di Palma alla presenza, tra gli altri, della moglie Valentina e del figlioletto Giuseppe - Non avrei mai pensato che sarebbe stato così difficile andarmene. Qui ho condiviso tanto, non solo a livello professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Gogna social per il capo della Mobile. Carriera: la condanna è definitiva
Un video parziale e un post accusatorio hanno scatenato un’ondata di insulti sui social contro il capo della Mobile.
Nuovo capo della Squadra Mobile a Vibo Valentia: insediamento alla Questura con focus sulla sicurezza locale
Questa mattina Sergio Leo ha preso ufficialmente il comando della Squadra Mobile a Vibo Valentia.
