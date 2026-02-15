Il saluto dal capo della Mobile

Da ilgiorno.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Di Palma ha deciso di lasciare il comando della Mobile di Brescia per assumere un nuovo incarico alla Divisione anticrimine dello Sco a Roma. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente ieri, e lui stesso ha annunciato di voler affrontare questa sfida con entusiasmo. Di Palma ha sempre lavorato con impegno per migliorare la sicurezza nella sua città, e ora si prepara a un ruolo più ampio a livello nazionale.

Gianni Di Palma ha lasciato la Mobile di Brescia. È operativo alla Divisione anticrimine dello Sco della polizia di Stato di Roma. Un attimo prima di partire per la Capitale, il dirigente ha convocato per un saluto colleghi -anche delle altre forze dell’ordine - amici e i molti magistrati con cui ha lavorato due anni. "Il legame che ho creato con Brescia è stato ricco e intensissimo, questa Mobile l’ho proprio sentita mia - ha detto Di Palma alla presenza, tra gli altri, della moglie Valentina e del figlioletto Giuseppe - Non avrei mai pensato che sarebbe stato così difficile andarmene. Qui ho condiviso tanto, non solo a livello professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il saluto dal capo della mobile

© Ilgiorno.it - Il saluto dal capo della Mobile

Gogna social per il capo della Mobile. Carriera: la condanna è definitiva

Un video parziale e un post accusatorio hanno scatenato un’ondata di insulti sui social contro il capo della Mobile.

Nuovo capo della Squadra Mobile a Vibo Valentia: insediamento alla Questura con focus sulla sicurezza locale

Questa mattina Sergio Leo ha preso ufficialmente il comando della Squadra Mobile a Vibo Valentia.

SOPRAVVIVI all'INFINITO con QUESTA BASE su 99 NOTTI nella FORESTA su ROBLOX

Video SOPRAVVIVI all'INFINITO con QUESTA BASE su 99 NOTTI nella FORESTA su ROBLOX
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il saluto dal capo della Mobile; Il Capo di Stato Maggiore in visita al Comando Squadra Aerea e 1a Regione Aerea di Milano; Trento, l'arrivo di Sergio Mattarella. L'accoglienza in Università con l'inno nazionale e il saluto del rettore: Segnale forte per le nuove generazioni; Dopo 28 anni in ospedale. Vasarri va in pensione. Il saluto ai ’suoi’ bambini.

il saluto dal capoIn pensione Filippo Girella dopo oltre 30 anni di servizio: il saluto del questore al commissario capoIn consiglio comunale una mozione per sollecitare il potenziamento del Commissariato e la nomina di un nuovo dirigente ... corrieredellumbria.it

Vigili del fuoco: ultimo giorno di servizio per il capo distaccamento Tedeschi, il saluto dei colleghiTolentino, 17 dicembre 2025 – Ultimo giorno di servizio, oggi, per il capo distaccamento di Tolentino Elvio Tedeschi, dopo 38 anni, 4 mesi e 25 giorni. Questo il messaggio dei colleghi: Un ... ilrestodelcarlino.it