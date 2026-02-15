Il ritorno delle competenze pre-industriali | perché per il 33% delle aziende l’etica è impossibile da automatizzare
Il report di Manpower rivela che il 33% delle aziende trova impossibile automatizzare l’etica sul posto di lavoro a causa delle competenze pre-industriali ancora fondamentali. Questa percentuale si riferisce a imprese che affrontano sfide nel far svolgere ai robot e alle intelligenze artificiali le attività che richiedono giudizio e valori morali. Un esempio concreto riguarda le aziende che preferiscono affidare decisioni etiche a persone, come la gestione dei rapporti con i clienti o le scelte sul rispetto delle norme.
Il report di Manpower analizza come l'IA stia trasformando il lavoro. Nonostante l'automazione, le soft skill umane restano insostituibili per il 33% delle aziende. Emergono sfide cruciali: carenza di talenti, burnout diffuso e necessità di upskilling costante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Finanza sostenibile, cosa c’è nella proposta di revisione delle regole Ue. Il nodo delle armi controverse e delle aziende dell’oil&gas
La proposta di revisione delle regole Ue sulla finanza sostenibile mira a chiarire categorie, soglie d’investimento e terminologia, semplificando il quadro normativo.
