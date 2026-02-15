Mattia, Giacomo, Asnan e Muhammad affrontano ogni giorno una battaglia per guadagnarsi da vivere come rider a La Spezia. La competizione nel settore è dura e il ranking li mette costantemente sotto pressione, spingendoli a lavorare anche nelle ore più tarde. Dopo una giornata lunga, Mattia torna in sella alla bici alle prime luci della sera, consapevole che ogni consegna può fare la differenza.

La Spezia, 15 febbraio 2026 – Quando cala il buio, Mattia inforca di nuovo la bici. Sono già passate otto ore dal primo ordine della giornata. Carica lo zaino giallo di Glovo sulle spalle, indossa il caschetto, e riparte dalla Casa del Rider in via Giuliani, grazie alla Cgil punto di ritrovo sicuro e accogliente per i lavoratori su due ruote Penny, McDonald's, Mister Bowl: macina chilometri correndo nella notte, bardato come se dovesse scalare le Alpi, con tre felpe sotto alla giacca impermeabile, perché piove a dirotto. Con il maltempo Giacomo si muove in macchina, mentre Muhammad in motorino.

© Lanazione.it - Il ranking non perdona, la dura vita dei rider. Mattia, Giacomo, Asnan, Muhammad e la lotta per sopravvivere

I rider di Glovo lavorano in media 12 ore al giorno, spesso senza alternative.

